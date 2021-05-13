Ущерб Израиля от столкновений с палестинцами оценили

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" продемонстрировала эффективность, но палестинскому движению ХАМАС все равно удалось нанести ей урон. Об этом заявил российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с РИА Новости, передает Day.Az.

Специалист оценил урон как "колоссальный": по словам Сивкова, при массовом ракетном ударе Израилю не удается отразить абсолютно все. "Если бы ракеты ходили по 50-60 штук в залпе, то вероятность перехвата была бы значительно меньше и составляла не более 10 - 15 процентов", - считает эксперт.

По мнению Сивкова, даже если система ПРО оказалась эффективна на 90 процентов, более сотни ракет все равно дошли до цели. Ракеты палестинцев, летевшие на Израиль, эксперт назвал "трубами, набитыми порохом". Однако, поскольку стоимость снарядов "Железного купола" в "10 - 100 раз выше", оборона тоже могла обернуться уроном.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме после того, как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. По последним данным, более 200 человек ранены, еще 56 погибли.

Фото: Heidi Levine / AP