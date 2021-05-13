В Израиле продлили режим ЧП

Командование Армии обороны Израиля приняло решение продлить действие режима чрезвычайного положения в районах страны, находящихся под угрозой обстрела из сектора Газа, до вечера субботы, 15 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила газета The Times of Israel.

По ее сведениям, такое решение было принято по итогам оценки текущей ситуации.

Отмечается, что, в соответствии с правилами поведения при режиме чрезвычайного положения, гражданам, проживающим в южных и центральных районах страны, а также в районе Тель-Авива, запрещается собираться в помещениях и на открытом воздухе группами более 100 и 10 человек соответственно.

Отменяются занятия в учебных заведениях. Посещать рабочие места допустимо лишь в том случае, если их местоположение позволяет быстро добраться до бомбоубежища.