Вакцинированным американцам разрешили не носить маски

Вакцинированные жители США могут больше не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

"Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии", - заявила Валенски в ходе брифинга.

В то же время даже тем, кто уже получил прививку, все еще нужно будет носить маски в самолетах, поездах, автобусах. Новые рекомендации также не коснулись и ряда учреждений, таких как больницы, дома престарелых и тюрьмы.

"Полностью вакцинированным людям больше не нужно носить маску или физически дистанцироваться в любых случаях, за исключением тех, когда этого требуют федеральные законы, правила и постановления, а также законы и правила штатов и территорий, в том числе руководства местных учреждений или рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте CDC.

Регулятор утверждает, что решение о снятии требования, связанного с ношением маски и социальным дистанцированием, было принято исходя из научных данных, указывающих на то, что вакцинация снижает риск заражения и передачи вируса, а не только предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерть от него.

При этом CDC не исключает, что новые рекомендации могут меняться при ухудшении ситуации.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число зараженных коронавирусом составляет более 32,8 миллиона, скончались от коронавируса более 583 тысяч человек.