Грузия готовится к производству беспилотников

По словам министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, учитывая региональные и международные события, Грузия намерена закупить беспилотные летательные аппараты, а также создать возможность для их производства в Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

"В целях повышения боеспособности Сил обороны планируется закупка беспилотных летательных аппаратов, а также наращивание производственных мощностей.

В частности, в поддержку Сил обороны 2030 года ведутся переговоры со странами НАТО для уточнения технических деталей.

Для обеспечения качества и адекватного снабжения в этом направлении важно запустить местное производство и его дальнейшее развитие", - сказал Бурчуладзе.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с иностранными компаниями о создании совместного предприятия, а непосредственное начало производства продукции запланировано на 2022 год.

"Соответственно, мы ведем активные переговоры с южноафриканскими и польскими компаниями о создании небольшого и большого беспилотного летательного аппарата, базирующегося на Delta. В этом году планируется подписать контракты, а с 2022 года производить продукцию", - сказал министр.