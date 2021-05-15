На околоземной орбите обнаружили около семи тыс. тонн космического мусора

На околоземной орбите в настоящее время находится около 7 тыс. тонн космического мусора, сообщили в АО "ЦНИИмаш" (входит в "Роскосмос", РФ), сообщает Day.Az со ссылкой на RT.

"По разным оценкам, в настоящее время на околоземных орбитах находится около 7 тыс. тонн космического мусора и 3 тыс. тонн действующих космических аппаратов (включая Международную космическую станцию)", - сказал ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" Игорь Бакарас.

Как сообщалось ранее, российский оптический комплекс обнаружения космических объектов "Окно-М" зафиксировал рост космической деятельности в 2021 году.

За четыре месяца было обнаружено движение около 30 тыс. космических объектов. При этом в 2020 году "был обеспечен контроль более 25 тыс. космических объектов".