На Земле произошла сильнейшая за два года магнитная буря

Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Она произошла вечером 12 мая. Уровень геомагнитных возмущений на пике достиг семерки по девятибалльной шкале.

"Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий", - говорится в сообщении пресс-службы института.

По международной систематизации, бури такого уровня могут заметно воздействовать на энергетические системы, сносить космические аппараты с орбиты, вызывают проблемы в спутниковой навигации и прерывания радиосвязи.

Сейчас обстановка стабильна. По словам ученых, вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.