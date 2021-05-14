https://news.day.az/world/1342674.html Из Сирии в сторону Израиля выпущены три ракеты
Из Сирии в сторону Израиля выпущены три ракеты
Три ракеты были выпущены по Израилю с сирийской территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице пресс-службы Армии обороны Израиля в Twitter.
Отмечается, что один из снарядов упал на территории арабской республики.
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