Американка постирала лотерейный билет и лишилась 26 млн долларов

Жительница Калифорнии (США) случайно постирала лотерейный билет и лишилась выигрыша в 26 млн долларов, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал KTLA.

Женщина приобрела билет лотереи SuperLotto Plus полгода назад на одной из заправок в городе Норуолк. По словам менеджера заправочной станции, камеры видеонаблюдения засняли человека, который приобрел выигрышный билет в их магазине. Этим человеком оказалась знакомая сотрудникам покупательница.

По данным телеканала, недавно женщина вернулась в магазин и рассказала, что билет, который положила в карман, она постирала вместе с одеждой, в результате чего он был полностью уничтожен.

Пленка с камеры видеонаблюдения была передана представителям лотереи, однако, таким образом личность победительницы не удалось подтвердить, так как поверх данной видеозаписи в магазине была сделана новая.

Срок представления победителем заявки на получение выигрыша истек в четверг. При таком исходе выплата в размере 19,7 млн долларов будут передана государственным школам Калифорнии.