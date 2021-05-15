В торте "Наполеон" попытались провести 79 пачек сигарет

Житель Украины замаскировал под торт 79 пачек сигарет. Их он пытался провести в Румынию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТСН, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Кулинарный шедевр" 23-летний житель Черновицкой области пытался перевезти через пункт пропуска "Порубное", однако его разоблачили правоохранители. Мужчина под коржами торта "Наполеон" скрыл сигареты.

"Кроме того, еще 79 пачек сигарет, смесь для кальяна и 40 стиков для электронных сигарет были в сумке для переноски оргтехники. Товары, оценены в более 11 000 гривен, у мужчины изъяты", - говорится в сообщении.