Пять человек пострадали при стрельбе в Нью-Йорке

В районе Бронкс на севере Нью-Йорка произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее пяти человек, передает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации полиции, инцидент произошел около 21.00 в районе Клермонта на Вебстер-авеню.

Как отмечается, правоохранители обнаружили одну из жертв на месте преступления. При этом остальные четверо пострадавших самостоятельно добрались до соседней больницы. Степень травм не уточняется, однако они не представляют опасности для жизни пострадавших.

Причины случившегося и личности потенциальных подозреваемых выясняются.

Полиция продолжает расследование этого дела.

Фото: Idris Solomon/Reuters