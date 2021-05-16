Израиль нанес удар по дому военного лидера движения ХАМАС

В ходе ударов по целям движения ХАМАС в секторе Газа израильские военные атаковали дом Йехьи Синвара, который с 2017 года возглавляет политическое и военное крыло ХАМАС в секторе, сообщили подконтрольные движению СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

О его судьбе не сообщается.

Палестинское движение ХАМАС в ночь на воскресенье предприняло обстрел Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии. Пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, а еще семь упали на открытой местности. В ответ на пуски ракет Израиль продолжил наносить удары по объектам в секторе Газа.

Палестинские медики сообщили, что в результате ударов в ночь на воскресенье погибли четыре человека, 25 получили ранения. По их данным, всего с начала обострения ситуации в Газе погибли не менее 149 человек, в том числе 41 ребенок. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двух детях.