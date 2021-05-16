Растет число погибших в столкновениях между Израилем и Палестиной

Израильские истребители нанесли удары по целям в разведывательном штабе ХАМАСа в Секторе Газа.

Как сообщает Day.Az, об этом передает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Авиаудары были нанесены по дому командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС, а также по домам лидера политического крыла ХАМАС Яхьи Синвара и его брата Мухаммеда Синвара, который возглавляет вопросы логистики и рабочей силы.

В сообщении израильских сил обороны отмечается, что эти дома служили военной инфраструктурой для "ХАМАСа".

Как сообщает Reuters, утром в воскресенье в Газе были убиты 26 человек. Таким образом, общее число погибших достигло 174, включая 47 детей, ранены более 1100 человек. В результате израильских авиаударов сегодня были убиты 26 детей, сообщили представители здравоохранения Газы.

В результате авиаударов Израиля сегодня полностью разрушено и здание Министерства труда в секторе Газа. Секретарь правительственной информационной службы Салам Мааруф сообщил палестинскому изданию Sawa, что во время авиаудара было серьезно повреждено здание Министерства социального развития также.

Израильская же сторона заявила, что удары наносились только по военным целям или объектам, используемым в военных целях.

Палестинское агентство Wafa сообщило сегодня, что в столкновениях с израильскими правоохранителями на Западном берегу реки Иордан и в некоторых районах Восточного Иерусалима погибли 3 палестинца, еще 580 получили ранения.