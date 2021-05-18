В Индии установили новый антирекорд по приросту погибших от COVID-19

Ежедневный прирост числа погибших от коронавируса в Индии установил новый антирекорд. За минувшие сутки от вируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 329 человек, а общее число выявленных случаев заболевания в стране превысило 25 млн, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

При этом второй день подряд прирост числа новых заболевших составляет менее 300 тыс. - за минувшие сутки в Индии выявлено 263 500 новых заболевших.

Вторая волна пандемии началась в стране в феврале этого года. С 21 апреля по 17 мая число новых заболевших ежедневно превышало 300 тыс. человек в сутки - больше, чем в любой другой стране мира, и пять раз составляло более 400 тыс.