В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 310 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 310 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 77 532 человек.

За последние сутки в Иране выявлено 13 930 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 2 779 415.