В России двое подростков получили ранения в ходе стрельбы

Двое подростков 8 июня получили ранения в результате стрельбы возле школы в городе Волжский Волгоградской области РФ, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Уточняется, что скорую помощь на место происшествия вызвала завуч школы №15 в поселке Краснооктябрьский.

"Два мальчика 2006 и 2005 г.р. в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия. Были направлены две бригады скорой медицинской помощи, пострадавшим оказали помощь", - рассказали медики.

В настоящее время состояние подростков не вызывает опасения, у одного зафиксированы повреждения мягких тканей голени, у второго - предплечья.

В региональном главке МВД уточнили, что стрельбу открыл неизвестный мужчина.

По предварительной информации, он произвел несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия по двум подросткам, после чего скрылся. Сейчас ведется розыск подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.