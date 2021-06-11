G7 выдаст миллиард доз вакцин для всего мира

Лидеры стран Группы семи (G7) намерены объявить на встрече в городе Карбис-Бэй о решении обеспечить мир не менее чем 1 млрд доз вакцин от коронавируса. Соответствующую информацию, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в пятницу, в день начала саммита "семерки".

"Ожидается, что на саммите мировые лидеры [G7] объявят о том, что предоставят миру не менее 1 млрд доз вакцин от коронавируса посредством распределения и финансирования, а также разработают план по увеличению производства вакцин с целью достижения поставленной цели", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Как указывается в коммюнике канцелярии, Соединенное Королевство пожертвует 100 млн доз вакцин в течение следующего года, в том числе пять млн доз будут отправлены в наиболее бедные страны до конца сентября. 80% от запланированного количества Великобритания распространит посредством международной инициативы COVAX.