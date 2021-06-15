Отец Меган Маркл считает своего зятя слабохарактерным

Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган, заявил о слабохарактерности зятя. Таким мнением он поделился во время телешоу 60 Minutes Australia, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

По словам Маркла, принц является слабохарактерным человеком, его заставили сказать разные вещи про королевскую семью в ходе интервью Опре Уинфри. Телеведущую мужчина обвинил в использовании Гарри для поднятия рейтингов передачи.

"Я думаю, что Опра Уинфри играет Гарри и Меган. Она использует их, чтобы построить свою карьеру", - объяснил свою мысль Томас Маркл.

По словам тестя герцога Сассекского, о рождении внучки Лилибет он узнал из публичного заявления дочери, расстроившись из-за этого. Мужчина отметил, что пара забывает о своих семьях, живя в одиночестве в "огромном доме, где могут разместиться ещё 20 человек".