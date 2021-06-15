Сотням жителей Нью-Йорка вкололи просроченную вакцину от коронавируса

В Нью-Йорке нескольким сотням жителей вкололи просроченную вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Электронные письма с сообщением об инциденте 899 пациентам направил оператор пункта вакцинации на Таймс-сквер Дэвид Савицкий. По его информации, после вакцинации было установлено, что препарат хранился в морозильной камере дольше положенного до его введения времени.

Специалист заверил, что произошедшее не должно привести к негативным последствиям для здоровья людей. Савицкий также рекомендовал нью-йоркцам, получившим просроченный препарат, вакцинироваться повторно.