https://news.day.az/world/1352739.html В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса
В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса
В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил официальный представитель президента страны Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 15 июня, Telegram-канал "Пул N3".
"Мы должны быть все недовольны темпами вакцинации. Это единственная возможность остановить пандемию. Другого способа нет", - сказал он.
Он добавил, что делать прививку или нет - это вопрос сознательности. Песков при этом подчеркнул, что вакцинация носит добровольный характер.
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