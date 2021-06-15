В Кремле заявили о недовольстве темпами вакцинации от коронавируса

В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавирусной инфекции в России. Об этом заявил официальный представитель президента страны Дмитрий Песков, сообщает во вторник, 15 июня, Telegram-канал "Пул N3".

"Мы должны быть все недовольны темпами вакцинации. Это единственная возможность остановить пандемию. Другого способа нет", - сказал он.

Он добавил, что делать прививку или нет - это вопрос сознательности. Песков при этом подчеркнул, что вакцинация носит добровольный характер.