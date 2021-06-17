Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания выросло до 177 815 072. Такие данные в четверг утром приводит портал Worldometers, передает Day.Az.

По последним данным, за отчетный период времени количество инфицированных в США составило 34 365 985, в Индии - 29 700 313, в Бразилии - 17 629 714 заразившихся.

Согласно порталу, от коронавируса скончались 3 848 922, выздоровели - 162 322 203 человека.