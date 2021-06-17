За три месяца Армению покинули 70 тысяч человек

Из Армении в первом квартале 2021 года выехало около 70 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель Статкомитета Армении Степан Мнацаканян.

По данным, которые Статкомитет получил из электронной базы данных Службы нацбезопасности (данные о пересечении границы), за первый квартал число выехавших из Армении превысило число въехавших примерно на 70 тысяч человек.

В этом году, после восстановления регулярного пассажирского сообщения с Россией, туда выехало на заработки большое число трудовых мигрантов из Армении, которые в прошлом году вынужденно остались дома.