Обнародованы последние данные по COVID-19

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 178 203 523 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 34 377 592 человека, в Индии - 29 762 793, в Бразилии - 17 704 041.

По данным сайта, от коронавируса скончались 3 857 939 человек, выздоровели - 162 710 235.