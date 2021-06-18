https://news.day.az/world/1353636.html Обнародованы последние данные по COVID-19
Обнародованы последние данные по COVID-19
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 178 203 523 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 34 377 592 человека, в Индии - 29 762 793, в Бразилии - 17 704 041.
По данным сайта, от коронавируса скончались 3 857 939 человек, выздоровели - 162 710 235.
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