Саудовская Аравия ввела обязательную COVID-регистрацию для въезжающих в страну

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии ввело новые правила, согласно которым все прибывающие в страну иностранцы должны еще до прилета зарегистрироваться в базе данных о переболевших COVID-19 и вакцинированных от него.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Arab News со ссылкой на саудовский регулятор.

"Этот протокол поможет упростить процедуры въезда и сократить периоды ожидания на пропускных пунктах", - следует из распоряжения.

Новые правила затронут всех прибывающих в страну, в том числе граждан из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива [для них действует безвизовый режим], обладателей новых виз, резидентов и их спутников, как вакцинированных, так и не вакцинированных. При этом особо отмечается, что регистрацию в системе нужно пройти еще до вылета в направлении Саудовской Аравии, предоставив данные о наличии прививок и другую релевантную информацию.