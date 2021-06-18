Пассажирский самолет Boeing 737 MAX 10 совершил свой первый рейс в пятницу в 10:07 по местному времени (20:07 мск) из муниципального аэропорта в Рентоне недалеко от Сиэтла (штат Вашингтон).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Прежде чем самолет войдет в эксплуатацию в 2023 году, его ожидает прохождение продолжительных испытаний и сертификаций.

Самолет направляется из муниципального аэропорта в Рентоне в международный аэропорт округа Грант в штате Вашингтон. Согласно расписанию, посадка ожидается в 12:37 (22:37 мск).

Самолет Boeing 737 MAX 10 является крупнейшим представителем среди самых продаваемых узкофюзеляжных самолетов Boeing 737 MAX.