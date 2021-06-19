Обнародованы последние данные по COVID-19 в мире

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания составило 178 603 683. Такие данные в субботу утром приводит портал Worldometer, передает Day.Az.

По данным проекта, за отчетный период времени в США выявлено 34 393 269, в Индии - 29 823 546, в Бразилии - 17 802 176 заразившихся.

Согласно порталу, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 866 967, выздоровели - 163 124 786 человек.