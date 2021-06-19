https://news.day.az/world/1354125.html В Германии вакцинировано более половины населения
В Германии вакцинировано более половины населения
В Германии с начала кампании по вакцинации привит каждый второй житель страны. 48,9% населения получили одну дозу препарата против коронавируса, полностью иммунизировано 27,6%, пишет Deutschland, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Мы пересекли пятидесятипроцентную отметку", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Она также заявила о важности вакцинации, которая позволит гражданам вернуться к нормальной жизни.
Между тем немецкая вакцина от коронавируса показала низкую эффективность. Вакцина компании CureVac на поздней стадии испытания показала эффективность 47%.
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