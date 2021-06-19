Названа возможная причина пожара на складе пиротехники в Москве

Замыкание элетросети, по предварительным данным, могло стать причиной пожара на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы.

Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети, но рассматриваются и другие версии", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной, дом 2/4, строение 4 поступила в 17:36 мск. Его общая площадь составила 500 кв. м. Произошли многочисленные взрывы петард и другой пиротехнической продукции, которые были слышны в районе Киевского вокзала.

При тушении пожара травмы получили трое пожарных, один из них госпитализирован. Также пострадал сотрудник склада. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде бытовой пиротехники. Сам склад принадлежит индивидуальному предпринимателю. В 2019 году в ходе проверки пожарной безопасности были выявлены нарушения, но все они были устранены.

В ликвидации пожара задействованы 135 человек и 30 единиц техники. С воздуха его тушат три вертолета, с Москва-реки - пожарный катер "Полковник Чернышев".