В Париже женщину насмерть сбил электросамокат

Гражданка Италии погибла в Париже, после того как в нее врезался электросамокат. Об этом накануне соообщило ВВС, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Полиция разыскивает по этому делу двух женщин. Предположительно, они ехали на высокой скорости и не остановились, когда сбили 31-летнюю жертву.

Женщина по имени Мириам при падении ударилась головой о мостовую и у нее произошла остановка сердца. Находившиеся неподалеку полицейские смогли реанимировать ее и женщину госпитализировали. Она скончалась в больнице.

Указано, что после этого инцидента возобновилась дискуссия об электросамокатах в Париже, которые могут представлять опасность для пешеходов, двигаясь на скорости до 50 км/ч.