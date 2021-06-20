На выборах в Армении задержали бывшего участника КВН

На внеочередных парламентских выборах в Армении задержали бывшего участника КВН и общественного деятеля Армена Григоряна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Григорян доставлен в полицейский участок после того, как доверенное лицо "Либеральной партии" заявила, что он оказывал давление на избирателей.

По данным издания, силовики проводят осмотр квартиры Григоряна.