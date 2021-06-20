https://news.day.az/world/1354369.html На выборах в Армении задержали бывшего участника КВН
На выборах в Армении задержали бывшего участника КВН
На внеочередных парламентских выборах в Армении задержали бывшего участника КВН и общественного деятеля Армена Григоряна, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Григорян доставлен в полицейский участок после того, как доверенное лицо "Либеральной партии" заявила, что он оказывал давление на избирателей.
По данным издания, силовики проводят осмотр квартиры Григоряна.
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