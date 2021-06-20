https://news.day.az/world/1354400.html СК Армении зафиксировал 68 нарушений закона в ходе выборов в парламент
СК Армении зафиксировал 68 нарушений закона в ходе выборов в парламент
Следственный комитет (СК) Армении зафиксировал 68 нарушений законодательства во время досрочных выборов в парламент.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье на брифинге заявил представитель СК Камо Саакян.
"Следственный комитет зафиксировал 68 случаев нарушения закона, по трем заведены уголовные дела. 48 нарушений связаны с повторным голосованием и попыткой проголосовать за другое лицо", - сказал Саакян.
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