СК Армении зафиксировал 68 нарушений закона в ходе выборов в парламент

Следственный комитет (СК) Армении зафиксировал 68 нарушений законодательства во время досрочных выборов в парламент.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье на брифинге заявил представитель СК Камо Саакян.

"Следственный комитет зафиксировал 68 случаев нарушения закона, по трем заведены уголовные дела. 48 нарушений связаны с повторным голосованием и попыткой проголосовать за другое лицо", - сказал Саакян.