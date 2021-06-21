100-летняя женщина победила COVID-19 за 10 дней

Пенсионерка из индийского штата Одиша вылечилась от новой коронавирусной инфекции за 10 дней. Об этом сообщает Odishatv.in, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сумати Наяк (Sumati Nayak), которой недавно исполнилось 100 лет, попала в больницу города Кхандапада 6 июня. Родные женщины не надеялись, что она поправится, потому что уже в больнице ее состояние стало критическим.

Однако врачи и другие сотрудники больницы сделали все, чтобы обеспечить Наяк наилучший уход и лечение от COVID-19. "Сумати даже не могла есть сама. В первые дни нам пришлось постоянно вводить ей физраствор", - рассказал доктор Прадип Пайкрай (Pradeep Paikray).

Благодаря самоотверженности персонала больницы скоро пожилая пациентка начала питаться самостоятельно, а 16 июня ее, полностью выздоровевшую, выписали домой.

"То, что 100-летняя женщина победила COVID-19 в нашем районе, позволяет нам всем надеяться на лучшее. Такие истории очень мотивируют, и мы верим, что в будущем справимся с этим вирусом", - сказала в интервью ответственная за борьбу с новой коронавирусной инфекцией города Наяграх доктор Пома Туду (Poma Tudu)