Беспилотники атаковали зону аэропорта Багдада, где базируются военнослужащие США

Часть багдадского международного аэропорта, где расквартированы американские войска, атакована в понедельник вечером при помощи беспилотников.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia.

О последствиях этих ударов информации пока не поступало. Подробности случившегося выясняются.

Иракские военные объекты, в том числе и те, где дислоцированы иностранные контингенты, неоднократно ранее подвергались ракетным обстрелам и ударам беспилотников, в результате чего были погибшие и пострадавшие. Подобные вылазки осуществлялись не раз и против тщательно охраняемой "зеленой зоны" Багдада, где наряду с другими дипмиссиями расположено американское посольство. Неоднократно их целью была и воздушная гавань иракской столицы.