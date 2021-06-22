У берегов Греции и Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у берегов греческого архипелага Додеканес, расположенного в нескольких километрах от турецкого побережья.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологичейский центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 39 км к юго-востоку от греческого города Кефалос, в котором проживают около 2,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.