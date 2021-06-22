https://news.day.az/world/1354813.html У берегов Греции и Турции произошло сильное землетрясение
У берегов Греции и Турции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло во вторник у берегов греческого архипелага Додеканес, расположенного в нескольких километрах от турецкого побережья.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологичейский центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 39 км к юго-востоку от греческого города Кефалос, в котором проживают около 2,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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