https://news.day.az/world/1355245.html Коронавирус в Грузии - статистика за сегодня--> -->
Коронавирус в Грузии - статистика за сегодня
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 773 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 12 человек умерли.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 360 828 человек, а число умерших - 5 211 человек, выздоровели 346 792 человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре