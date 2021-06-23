Коронавирус в Грузии

- статистика за сегодня

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 773 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 12 человек умерли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 360 828 человек, а число умерших - 5 211 человек, выздоровели 346 792 человека.