https://news.day.az/world/1355815.html Коронавирус в Великобритании - статистика за сегодня--> -->
Коронавирус в Великобритании - статистика за сегодня
В Великобритании за последние сутки выявлено 16 703 случая инфицирования коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Департамент здравоохранения страны.
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 4 684 572.
За последние сутки от коронавируса умер 21 человек, общее число умерших от коронавируса в Британии достигло 128 048 человек.
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