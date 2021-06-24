Коронавирус в Великобритании

- статистика за сегодня

В Великобритании за последние сутки выявлено 16 703 случая инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Департамент здравоохранения страны.

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 4 684 572.

За последние сутки от коронавируса умер 21 человек, общее число умерших от коронавируса в Британии достигло 128 048 человек.