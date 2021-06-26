Тер-Петросян обрушился с критикой на итоги выборов в Армении

Партия "Армянский национальный конгресс" первого президента Левона Тер-Петросяна выступилa с заявлением в связи с прошедшими досрочными выборами в парламент. АНК, который также участвовал в них и не смог преодолеть необходимый 5%-й барьер, называет выборы далекими от свободных и справедливых.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, партия Тер-Петросяна считает выборы серьезным регрессом по сравнению с парламентскими выборами 2018 года.

"Несмотря на многочисленные обещания и гарантии, власти провалили и этот экзамен, заблокировав путь демократического развития Армении", - говорится в заявлении АНК.

В Конгрессе обвиняют власть в тотальном применении административного ресурса, задействовании сотрудников сельских, городских и областных администраций. Здесь считают, что власти повторили печальный опыт прошлого и задействовали и армию для того, чтобы получить необходимое количество голосов.

В заявлении говорится также об отсутствии контроля за финансовыми потоками в ходе выборов. Партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", а также блоки "Айастан" ("Армения") и "Честь имею" использовали миллионы долларов, в том числе в виде предвыборных взяток, считают в АНК. Ответная реакция правоохранительных органов и избирательных комиссий носила лишь косметический характер.