В Грузии за последние сутки зарегистрировано 352 случая заражения COVID-19

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 352 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 9 человек умерли.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 363 874 человек, а число умерших -5 275 человек.

Выздоровели 350 466 человек.