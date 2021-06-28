https://news.day.az/world/1356641.html В Грузии за последние сутки зарегистрировано 352 случая заражения COVID-19
В Грузии за последние сутки зарегистрировано 352 случая заражения COVID-19
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 352 случая заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 9 человек умерли.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 363 874 человек, а число умерших -5 275 человек.
Выздоровели 350 466 человек.
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