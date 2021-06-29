В России будут штрафовать машины с армянскими номерами

Водители машин с армянскими номерами на российских дорогах рискуют получить штраф. Как рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов, такие автомобили встречаются все чаще, из-за того что некоторые автолюбители в целях экономии покупают их в странах Евразийского экономического союза. Их можно эксплуатировать в течение года, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Юрист отметил, что россиянин может въехать в Армению на своем автомобиле, а гражданин Армении - в РФ и ровно год использовать свои автомобили в других странах.

"Вместе с тем внимание к таким машинам со стороны Госавтоинспекции особо пристальное и не потому, что сотрудники МВД избирательны в своих действиях, а в связи с тем, что они обязаны выявлять и пресекать нарушения закона", - рассказал Миронов.

Он напомнил, что за вождение без наличия необходимых регистрационных и таможенных документов можно получить штраф в размере 500 рублей и лишиться своей машины. Гражданин России, который решил купить подешевле автомобиль в Армении и пользоваться им у себя на родине более 10 дней, может получить такое наказание.