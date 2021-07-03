В Армении выявили новые случаи сибирской язвы

Пять новых случаев сибирской язвы среди людей выявлены в Армении, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Тридцатого июня министерство сообщило о заражении сибирской язвой трех жителей Гегаркуникской области на востоке страны. Все они были доставлены в инфекционное отделение медцентра города Мартуни.

"В ходе исследования, проведенного национальным центром по контролю и профилактике заболеваний, диагноз "сибирская язва" подтвержден у пяти жителей села Исаакян Анийского района Ширакской области (на северо-западе Армении - ред.)", - говорится в сообщении на странице минздрава в Facebook.

Отмечается, что в целом были обследованы семь жителей cела после сообщений о выявлении там сибирской язвы у животных. По данным минздрава, заболевшие лечатся в инфекционной больнице города Гюмри, их состояние медики оценивают как легкое и средней тяжести.

"Таким образом, по состоянию на 2 июля в Гегаркуникской и Ширакской областях подтверждены восемь случаев сибирской язвы. Больные получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Cибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.