https://news.day.az/world/1359356.html В Грузии за последние сутки выявлено 1392 случая заражения коронавирусом
В Грузии за последние сутки выявлено 1392 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 1 392 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 11 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 372 685, число умерших выросло до 5 394.
От коронавируса вылечились 356 780 человек.
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