В Грузии за последние сутки выявлено 1392 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 1 392 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 11 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном интернет-сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 372 685, число умерших выросло до 5 394.

От коронавируса вылечились 356 780 человек.