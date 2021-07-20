Пловцы сборной Польши по ошибке попали на Олимпийские игры в Токио

Шесть пловцов сборной Польши, прибывшие на Олимпийские игры в Токио, отправлены обратно домой из-за ошибки Польского плавательного союза (PZP) при подаче заявки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Матч ТВ", Алицья Тхож, Бартош Пищорович, Александра Поляньская, Матеуш Хованец, Доминика Коссаковская и Ян Холуб изначально попали в список польской делегации, которая включала 23 пловца. Сейчас в заявке числится 17 спортсменов, а на официальном сайте федерации уточняется, что корректировка была сделана на стадии завершения процесса утверждения со стороны FINA, МОК и Олимпийского комитета Польши. На данный момент все исключенные из списка атлеты покинули территорию Японии.