https://news.day.az/world/1363399.html В Казахстане за сутки выявлено 5 317 заболевших коронавирусом
В Казахстане за сутки выявлено 5 317 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5 179 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлены 504 290 заболевших, из них скончались 5 116.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 529 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило - 436 523.
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