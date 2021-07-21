В Казахстане за сутки выявлено 5 317 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5 179 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Day.Az со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлены 504 290 заболевших, из них скончались 5 116.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 529 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило - 436 523.