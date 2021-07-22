Соратника Трампа обвинили в шпионаже

Председателя инаугурационного комитета экс-президента США Дональда Трампа Тома Баррака задержали по обвинению в работе на правительство ОАЭ.

"Томас Джозеф Баррак..., Мэттью Граймз..., Рашид аль-Малик, гражданин ОАЭ, обвиняются в сговоре с целью действовать и в действиях в качестве агентов ОАЭ с апреля 2016 года до апреля 2018 года. Барраку также предъявляется обвинение в препятствовании правосудию и даче ложных показаний федеральным правоохранителям в ходе допроса 20 июня 2019 года", - говорится в релизе на сайте американского минюста.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, согласно релизу, обвиняемые также пренебрегли своей обязанностью оповестить генпрокурора о своей деятельности.

Сообщается, что в декабре 2016 года Баррак встретился с чиновниками ОАЭ и предложил им составить список внешнеполитических вопросов, в решение которых они хотели бы задействовать администрацию Трампа.

По данным минюста, с 2017 года Баррак неофициально консультировал представителей американского правительства по вопросам, связанным с внешней политикой Вашингтона на Ближнем Востоке. Председатель инаугурационного комитета также согласился поддержать ту кандидатуру на пост посла США в ОАЭ, которую одобрили высокопоставленные должностные лица в Эмиратах.

Согласно информации ведомства, в 2017 году Баррак посоветовал Трампу не проводить саммит в Кэмп-Дэвиде, посвященный конфликту между Катаром, ОАЭ и другими странами на Ближнем Востоке, поскольку ОАЭ были против саммита. Мероприятие так и не состоялось.

Отмечается, что Баррак и Граймз также приобрели смартфон с защищенным приложением для обмена сообщениями с чиновниками из ОАЭ.