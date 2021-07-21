Число жертв наводнения в Китае выросло до 25 человек

Число погибших из-за мощного наводнения в китайском Чжэнчжоу выросло до 25 человек. Еще семеро числятся пропавшими.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили местные власти на пресс-конференции, которую транслирует агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 12 жертвах. Они погибли при затоплении поезда в тоннеле метро в Чжэнчжоу.

Как сообщалось ранее, тайфун обрушился на центр Китая накануне. Под водой оказалась вся провинция Хэнань.