https://news.day.az/world/1363539.html Число жертв наводнения в Китае выросло до 25 человек - ВИДЕО
Число жертв наводнения в Китае выросло до 25 человек - ВИДЕО
Число погибших из-за мощного наводнения в китайском Чжэнчжоу выросло до 25 человек. Еще семеро числятся пропавшими.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщили местные власти на пресс-конференции, которую транслирует агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось о 12 жертвах. Они погибли при затоплении поезда в тоннеле метро в Чжэнчжоу.
Как сообщалось ранее, тайфун обрушился на центр Китая накануне. Под водой оказалась вся провинция Хэнань.
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