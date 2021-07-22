Беспилотники США атаковали наземные цели в Сирии

Беспилотные летательные аппараты американских ВВС нанесли в среду удары по наземным целям в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

Как сообщило агентство SANA, в селении Хирбет-Джамус поблизости от границы с Ираком атаке подверглись жилые постройки, в результате погибли трое мирных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

18 июля американские ВВС нанесли серию ударов по позициям бойцов иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в окрестностях пограничного города Бу-Кемаль в соседней провинции Дейр-эз-Зор. Было уничтожено одно транспортное средство, о жертвах и пострадавших не сообщалось.

28 июня во время атаки ВВС США на позиции "Аль-Хашд аш-Шааби" в пограничных районах были убиты не менее четырех шиитских ополченцев. Кроме того, по информации агентства SANA, погиб один ребенок и еще три человека получили ранения.

Бойцы шиитских формирований воюют на стороне сирийской правительственной армии и оказывают ей содействие в борьбе с бандами террористов из группировки "Исламское государство", которые в последнее время активизировались в пограничной местности.