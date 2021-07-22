В России за сутки выявили еще 24 471 заразившегося коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 471.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.

Общее количество заразившихся увеличилось до 6 054 711. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 660, до 5 427 457.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 796 против 783 днем ранее, до 151 501.