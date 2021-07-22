https://news.day.az/world/1363821.html Правительство Ирана ввело шестидневный карантин
Правительство Ирана ввело шестидневный карантин
Правительство Ирана ввело шестидневный карантин в стране из-за увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как сообщает Day.Az, карантинный режим действует со вчерашнего дня.
Согласно сообщению, после обнаружения в стране штамма "Дельта", в стране была приостановлена деятельность во всех сферах, помимо самых важных, закрыты офисы, театры и спортивные залы.
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