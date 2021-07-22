В ВОЗ не исключили рекомендации об обязательной вакцинации от коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге не исключает того, что она может дать рекомендацию о проведении обязательной вакцинации против коронавируса на фоне быстрого распространения новых штаммов. Такое мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью германской газете Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Обязательная вакцинация - последнее средство для меня", - отметил Клюге. При этом он считает, что на сегодняшний день все еще существуют другие инструменты стимулирования населения к участию в иммунизации. "Однако мы можем прийти к тому моменту, когда ВОЗ порекомендует проведение обязательной вакцинации", - подчеркнул Клюге. Вместе с тем он предупредил, что существует определенный риск того, что подобный шаг может усилить движение против иммунизации.

Клюге пояснил, что в настоящее время в Европе быстро распространяется более заразный штамм "дельта", что в скором времени может вновь привести к повышенной нагрузке на системы здравоохранения во многих странах, в частности к высокой заполненности больниц. "Чем медленнее мы прививаем [население], тем больше вариантов [коронавируса] будет возникать", - констатировал представитель ВОЗ. Кроме того, он заметил, что темпы вакцинации во многих государствах значительно снижаются - до 40-50%, но это слишком низкий показатель. В связи с этим, по мнению Клюге, "всем странам следует попытаться убедить тех, кто сомневается в вакцинации".

"Задержки с вакцинацией уносят жизни и наносят ущерб экономике", - полагает представитель ВОЗ. В то же время Клюге выступает за сохранение обязательного ношения защитных масок и соблюдение других санитарно-эпидемиологических норм.