В Израиле невакцинированным гражданам придется платить за COVID-тесты

Израиль с 1 августа прекратит оплачивать COVID-тесты для невакцинированных граждан. Об этом заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, сообщает Newsru.co.il в четверг, 22 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, нововведение позволит стимулировать молодых людей сделать прививку от коронавируса.

"Нет причин, по которым государство бы продолжало оплачивать тесты тех, кто отказывается вакцинироваться, за деньги других налогоплательщиков", - сказал Беннет.

Премьер напомнил, что те, кто отказываются вакцинироваться, подвергают опасности не только себя, но и окружающих.