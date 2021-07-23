В Иране за последние сутки от коронавируса скончались более 200 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 210 человек.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране с начала пандемии достигло 88 273.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 21 814 человек, и общее число инфицированных достигло 3 645 654, состояние 4 696 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 220 445 человек, проведено свыше 25,4 миллиона тестов на COVID-19.

Всего в Иране использовано порядка 9,8 миллиона доз вакцины от COVID-19. Общее число получивших первую дозу составляет 7,45 миллиона, вторую дозу - 2,35 миллиона человек.